Berlin (dpa) - Die am kommenden Montag in Bonn beginnende Afghanistan-Konferenz wird von massiven Spannungen und düsteren Prognosen überschattet. Wie «Bild»-Zeitung und «Bild.de» berichten, geht dies aus zahlreichen Militär- und Geheimdienstdokumenten hervor. Bei der Bundeswehr und dem US-Militär werde die weitere Entwicklung in Afghanistan nach dem Truppenabzug negativ beurteilt. «Wenn die Isaf-Truppen das Land verlassen, wird es Bürgerkrieg geben», wird aus einem Bericht des US-Militärs über den Norden Afghanistans zitiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.