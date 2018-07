London (SID) - Der Sportwagen, der 1955 in Le Mans maßgeblich in die schlimmste Tragödie der Motorsportgeschichte verwickelt war, ist im englischen Weybridge für 843.000 Pfund (umgerechnet 983.000 Euro) versteigert worden. Der Austin Healey 100 Special war laut Auktionshaus Bonhams in guter, aber unrestaurierter Verfassung.

1955 bei der Le-Mans-Katastrophe saß Lance Macklin am Steuer des nun versteigerten Wagens, als er vom Franzosen Pierre Levegh von hinten gerammt wurde. Leveghs Mercedes hob bei einer Geschwindigkeit von 240km/h nach der Kollision ab, landete auf einem Erdhügel und schoss von dort ungebremst in die Zuschauerränge. Neben Levegh kamen 83 Menschen ums Leben.