Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen zwei mutmaßliche Al-Kaida-Mitglieder erhoben. Die beiden 22 und 26 Jahre alten Männer sollen in einem Terrorcamp im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet ausgebildet worden sein. Der 26-Jährige soll außerdem die «Deutsche Taliban Mujahideen» mitgegründet haben. Die Männer waren nach ihrer Rückkehr nach Europa im Frühjahr in Berlin und Wien festgenommen worden. Sie sollen in Berlin vor Gericht gestellt werden.

