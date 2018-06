Köln (SID) - Bei der mit Spannung erwarteten Auslosung der Gruppen für die EM 2012 in Polen und der Ukraine droht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine wahre Hammergruppe. Spanien, Frankreich und Portugal könnten dem Team von Bundestrainer Joachim Löw in Kiew zugelost werden. Die Zeremonie beginnt um 18.00 Uhr.

Der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit der Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim. Bei beiden Teams rückte vor dem Anstoß das Sportliche in den Hintergrund: Bei der Werkself wurde nur das Ende der Ära von Ex-Nationaltorwart René Adler diskutiert, in Hoffenheim brannte wegen der Suspendierung von Firmino und Chinedu Obasi der Baum. Anstoß in Leverkusen ist um 20.30 Uhr.

Die Alpin-Asse um Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch sind an diesem Wochenende in Nordamerika gefordert. Es beginnt mit Abfahrten: Die Frauen gehen um 20.30 Uhr im kanadischen Lake Louise auf die Piste, die Männer sind ab 19.00 Uhr in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado am Start.

Nach seinem dritten Platz zum Auftakt will Simon Schempp beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund im Sprint seine gute Form bestätigen. Die Skijäger gehen ab 16.15 Uhr in die Loipe.