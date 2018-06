Berlin (SID) -

Der deutsche Sport wird sich für 2022 nicht erneut um Olympische Winterspiele bewerben. Dies gilt fünf Monate nach Münchens gescheitertem Anlauf für 2018 und einen Tag vor der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Berlin als sicher. Eine entsprechende Beschlussvorlage erhielten die tagenden Mitglieder am Freitagnachmittag vom Präsidium.

In der Tischvorlage heißt es: "Die Mitgliederversammlung spricht sich aufgrund ihrer derzeitigen Einschätzung ... dafür aus, zum jetzigen Zeitpunkt von einer Bewerbung um die XXIV. Olympischen Winterspiele und XIII. Paralympischen Winterspiele 2022 abzusehen.

Vorausgegangen waren diesem Vorschlag die Überlegungen im Präsidium zu vier Kernfragen:

- Wie sind die internationalen Chancen? Welche Stadt wird für die Spiele 2020 gewählt? Welche Städte bewerben sich voraussichtlich für 2022?

- Ist wieder eine so einhellige politische Unterstützung zu erwarten, wie sie die Bewerbung für 2018 auf allen politischen Ebenen erfuhr und ohne die eine aussichtsreiche Bewerbung nicht machbar ist?

- Sind auch die Bürger/innen in den beteiligten Kommunen mit klarer Mehrheit für die Ausrichtung der Spiele? Wie votieren sie in Bürgerentscheiden, die der Entscheidung über das Einreichen einer neuerlichen Bewerbung vorgeschaltet sein sollten?

- Wird es - auch angesichts der allgemeinen Finanz- und Staatsschulden-Krise - möglich sein, ein ausreichend ausgestattetes Bewerbungsbudget zu finanzieren?

War München 2018 aus sportpolitischen Gründen an Pyeongchang/Südkorea gescheitert, so stehen mit Blick auf 2022 vor allem die Ampeln der Politik auf Rot. Dem DOSB und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) würden 2013 bei Abgabeschluss der Bewerbung wegen eines Machtvakuums auf allen drei Ebenen die entscheidenden Zusagen der Politik fehlen: München wählt einen neuen Oberbürgermeister, Bayern einen neuen Ministerpräsidenten und Deutschland den neuen Bundestag. Darum können Bundespräsident Christian Wulff und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am Samstag als Gäste des DOSB auch nur ihre grundsätzliche Unterstützung für künftige deutsche Olympiapläne formulieren.

München ist laut DOSB-Präsident Thomas Bach als deutscher Bewerber um die nächsten Winterspiele auf alle Fälle "gesetzt". Ob für 2026, das bleibt abzuwarten. Ob nach den Grundstücks-Querelen erneut mit Garmisch-Partenkirchen, darf bezweifelt werden. Berchtesgaden, beim Anlauf auf die Winterspiele 1992 kläglich gescheitert, könnte Münchens neuer alpiner Partner sein.