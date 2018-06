Jeju (SüdKorea) (SID) - Michaela Baschin hat beim Judo-Weltcup in Jeju/Südkorea den Sprung auf das Podest geschafft. In der Klasse bis 48 kg belegte die 27-Jährige aus Backnang den dritten Platz. Den Sieg sicherte sich die Japanerin Riho Okamoto vor Roni Schwartz aus Israel. Claudia Ahrens (Potsdam/63 kg) wurde in ihrer Gewichtsklasse Fünfte.