New York (dpa) - In den USA ist ein Superman-Comic für den Rekordpreis von 2,16 Millionen Dollar verkauft worden. Als das Heft vor mehr als 70 Jahren rauskam, kostete es 10 Cent. Es ist für sein Alter in einem ungewöhnlich guten Zustand. Zum hohen Preis hat wohl auch die Vergangenheit des Heftes beigetragen. Es soll dem Schauspieler Nicolas Cage gehört haben und danach verschollen gewesen sein.

