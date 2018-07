Lillehammer (Norwegen) (SID) - Skispringer Martin Schmitt hat einen gelungenen Einstand in den Weltcup-Winter gefeiert. Der viermalige Weltmeister aus Furtwangen qualifizierte sich am Freitagabend mit seinem ersten Wettkampfsprung in dieser Saison für den Weltcup auf der kleinen Olympiaschanze im norwegischen Lillehammer (Samstag, 16.00 Uhr). Mit einer Weite von 88,5 Metern (124,1 Punkte) und Rang 25 zeigte Schmitt aber noch Steigerungspotenzial. Beim Auftaktspringen in Kuusamo/Finnland hatte Schmitt pausiert.

Severin Freund (Rastbüchl) und Richard Freitag (Aue) waren für das zweite Einzelspringen der Saison vorqualifiziert, weil sie zu den Top 10 im Weltcup gehören. Freund landete mit 90,5 Metern einen eher durchschnittlichen Sprung, Freitag stand mit 98 Metern den besten Satz der Spitzengruppe.

Neben Schmitt erreichten der frühere Junioren-Weltmeister Andreas Wank (Oberhof/96 Meter/142,5 Punkte), Michael Neumayer (Berchtesgaden/90/131,1) und Maximilian Mechler (Isny/92/127,1) das Springen - Wank sogar als Zweitbester der Qualifikation. Felix Schoft (Partenkirchen/88/114) schied aus. Den besten Sprung aller Qualifikanten zeigte der Norweger Vegard Haukø Sklett mit 101 m (144,3 Punkte).