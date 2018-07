München/Beaver Creek (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther plant einen Start beim Weltcup-Slalom am kommenden Donnerstag in Beaver Creek. Der 27 Jahre alte Partenkirchner laboriert zwar weiterhin an einem Ödem in der rechten Kniescheibe sowie einem Knorpelschaden, "will aber endlich wieder Ski fahren", wie er betonte. Neureuther soll am Samstag in die USA fliegen, wo schon am Dienstag mit dem Riesenslalom das erste von drei aus Val d'Isere nach Übersee verlegten Rennen stattfindet sowie am Mittwoch ein Slalom der Frauen.

"Den Riesenslalom lasse ich aus, aber den Slalom will ich fahren. Da will ich unbedingt dabei sein", sagte Neureuther. Er hatte zuletzt Athletiktraining und Einheiten auf dem Rad absolviert, außerdem ist er schon frei Ski gefahren. Ein echtes Schneetraining war bisher nicht möglich. "Die Erwartungen halten sich in Grenzen", sagte er deshalb mit Blick auf den ersten Slalom der Saison.