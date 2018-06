London (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Arsenal bleibt in der englischen Fußball-Eliteliga auf Erfolgskurs. Die Londoner kamen mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker in der Startelf zu einem 4:0 (2:0)-Kantersieg bei Wigan Athletic.

Mikel Arteta (28.), Thomas Vermaelen (29.), Gervinho (61.) und Robin van Persie (78.) erzielten die Tore für die «Gunners». «Wir haben heute außergewöhnliche Kombinationen gesehen», schwärmte Arsenals Trainer Arsene Wenger, «das Selbstvertrauen im Team ist deutlich zu spüren». Mit 26 Punkten aus 14 Spielen kletterte Arsenal auf Rang fünf der englischen Fußball-Eliteliga.

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner FC Chelsea tankte vor dem «Gruppenfinale» gegen den FC Valencia Selbstvertrauen. Die «Blues» gewannen das Verfolgerduell bei Newcastle United mit 3:0 (1:0). Vor dem Spiel gedachten Spieler, Fans und Verantwortliche der am vergangenen Sonntag im Alter von 42 Jahren gestorbenen Newcastle-Legende Gary Speed. Der frühere walisische Nationaltrainer hatte zwischen 1998 und 2004 insgesamt 213 Liga-Spiele für die «Magpies» bestritten.

Didier Drogba (38.), Salomon Kalou (89.) und Daniel Sturridge (90. + 2) schossen die Londoner mit ihren Toren auf Rang vier. «Wir haben gegen ein Team, das einen echten Lauf hat, eine ganz starke Vorstellung geliefert», meinte Chelseas Trainer André Villas-Boas.

Spitzenreiter bleibt Bayern Münchens Champions-League- Gruppengegner Manchester City. Die «Citizens» setzten sich vier Tage vor dem Duell mit Bayern München mit 5:1 (1:0) gegen Aufsteiger Norwich City durch. Sergio Agüero (32.), Samir Nasri (51.), Yaya Touré (68.), Mario Balotelli (89.) und Adam Johnson (90. + 1) trafen für City. Steve Morison (81.) verkürzte für die «Canaries» auf 3:1.

Ärgster Verfolger der «Sky Blues» ist Stadtrivale Manchester United mit 33 Zählern und fünf Punkten Rückstand. Die «Red Devils» gewannen durch ein Tor von Phil Jones (20.) mit 1:0 bei Aston Villa. Eine schwere Knieverletzung von Stürmerstar Javier Hernandez (12.) überschattete allerdings den United-Erfolg.