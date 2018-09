Stuttgart (SID) - Lukas Podolski hat den 1. FC Köln mit einem Doppelpack vor einer weiteren Niederlage bewahrt. Nach eimem 1:2-Rückstand erzielte der 26-Jährige in der 88. Minute den Treffer zum 2:2 (1:2)-Endstand beim VfB Stuttgart. Durch einen Doppelpack von Christian Gentner hatten die Schwaben gegen den Angstgegner lange Zeit geführt, nachdem Podolski in der 15. Minute schon per Foulelfmeter zum 1:0 für die Rheinländer getroffen hatte. Podolski erzielte seine Saisontore zehn und elf. Der VfB wartet damit seit 15 Jahren auf den ersten Heimsieg gegen den FC.

Nach dem ersten Podolski-Tor glich Christian Gentner für die Elf von Bruno Labbadia in der 29. Minute per Kopf zum 1:1 aus. In der 36. Minute erzielte er mit einem Direktschuss aus Mittelstürmerposition auch das 2:1.

Die Rheinländer hatten die letzten vier Auftritte in Folge in Stuttgart gewonnen. Nirgendwo siegte Köln in der Bundesliga so oft wie am Neckar. Diesmal jedoch riss der Serie. Der VfB war insgesamt spielbestimmend, ließ aber auch häufig die Leichtigkeit vergangener Heimspiele vermissen. Die Nachwirkungen der Niederlage in Bremen waren noch sichtbar.

Nach einer turbulenten Woche mit vielen kritischen Zwischentönen und dem Autounfall von "Prinz Poldi" schien die Marschroute von Solbakken diesmal umgesetzt zu werden. Eine knappe halbe Stunde lang präsentierten sich die Kölner defensiv stabiler als zuletzt und machten dem VfB vor allem über den quirligen Slawomir Peszko zu schaffen. Doch dann traten ähnliche Schwächen zu Tage wie beim deprimierenden 0:3 im Derby gegen Gladbach.

Beim Ausgleich des VfB leisteten sich Sascha Riether und Martin Lanig einen Lapsus, als sie Gentner nach einer Ecke von Hajnal außer Acht ließen und dieser unbedrängt einköpfte. Und auch beim zweiten Tor von Gentner verloren die Kölner die Übersicht. Ammar Jemal bugsierte den Ball zudem unglücklich genau auf den Fuß des Torschützen.

Die Anfangsphase war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei die Kölner ein leichtes Plus verzeichnen konnten. Der VfB wirkte dagegen in seinen Aktionen etwas geradliniger. Für den ersten richtigen Knaller sorgte Tamas Hajnal (11.). Der ungarische Spielmacher der Stuttgarter nahm einen Eckball von Christian Molinaro aus 20 Metern volley und zwang Michael Rensing im FC-Tor zu einer Glanztat. Der strittige Elfmeter brachte den VfB dann aus dem Rhythmus. Maza war dabei im Strafraum mit Peszko aneinandergeraten.

Erst nach einigen Minuten fing sich die Labbadia-Elf wieder und hatte erneut durch Hajnal eine gute Ausgleichschance (22.). Rensing war allerdings wieder auf dem Posten. Mato Jajalo hätte Köln dennoch abermals in Führung bringen können. Nach einem feinen Zuspiel von Podolski scheiterte der Kroate aber an VfB-Torhüter Sven Ulreich (31.). Cacau verpasste danach per Kopf das 3:1 (38.).

Auch nach der Pause blieb das Spiel der Kölner vor allem über die linke Seite gefährlich. Auf rechts erwischte Christian Clemens einen schwachen Tag. Zumeist endeten die Angriffe des FC jedoch in der VfB-Deckung, auch Podolskis Klasse blitzte nur vereinzelt auf.