Kairo (dpa) - In Syrien ist trotz neuer Sanktionen kein Ende des Blutvergießens in Sicht. Heute haben Truppen des Regimes nach Angaben von Oppositionellen erneut vier Menschen in den Protesthochburgen Idlib und Homs getötet. Wegen einer Medienblockade lassen sich Berichte aus Syrien nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Die Arabische Liga will heute über die Umsetzung der beschlossenen Sanktionen beraten. Die arabischen Staaten hatten beschlossen, die Beziehungen zur syrischen Zentralbank auszusetzen, Vermögen von Regierungsmitgliedern einzufrieren und Investitionen zu stoppen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.