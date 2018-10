Hamburg (dpa) - Nach wochenlangen Gerüchten ist es raus: Til Schweiger (47) wird neuer «Tatort»-Kommissar in Hamburg. Der beliebte Schauspieler und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) haben in der vergangenen Woche einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, wie der Sender am Samstag mitteilte.

Der erste Fall mit Schweiger soll ab September 2012 gedreht werden. Der Kinostar («Keinohrhasen») und die öffentlich-rechtliche Anstalt haben einen «Tatort» pro Jahr vereinbart. Die ARD-Sonntagabendkrimis aus verschiedenen Städten gehören zu den meistgeguckten Sendungen im deutschen Fernsehen.

Schweigers Rolle werde bei der Kriminalpolizei Hamburg angesiedelt - anders als bei seinem Vorgänger Mehmet Kurtulus alias Cenk Batu, der einen verdeckten Ermittler spielte und als Einzelgänger und nicht innerhalb eines Polizei-Teams agierte.

Nach schlechten Einschaltquoten hatte der bisherige Hamburger «Tatort»-Kommissar Kurtulus, der gerade in seinem sechsten und letzten Fall an der Elbe ermittelt, angekündigt, seinen Dienst zu quittieren. Seit Wochen hielten sich hartnäckig Gerüchte, Schweiger werde sein Nachfolger. Doch Schweiger schwieg sich aus.

Die Bestätigung gab der NDR schließlich wenige Stunden vor dem Auftritt des Filmstars in der ZDF-Samstagabendshow «Wetten, dass..?» bekannt, die Thomas Gottschalk zum letzten Mal moderierte.

«Ich freue mich wahnsinnig auf diese neue Aufgabe!», wurde der Schauspieler und Filmemacher in der Mitteilung zitiert. «Schon als Schauspielschüler habe ich davon geträumt, einmal als Gast im Schimanski mitzuspielen.»

NDR-Intendant Lutz Marmor sagte laut Miteilung: «Der "Tatort" ist Deutschlands TV-Krimi Nr. 1. Ich freue mich sehr, dass wir den erfolgreichsten deutschen Kinostar für den NDR-"Tatort" aus Hamburg gewinnen konnten.»

Die Menschen in Deutschland sind indessen bei Schweiger als «Tatort»-Ermittler gespalten: 59 Prozent könnten sich den Schauspieler gut in der Rolle vorstellen, 41 Prozent sind dagegen. Das ergab kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter bundesweit 768 Menschen. Dabei wollen mehr Frauen als Männer Schweiger im «Tatort» sehen: 62 Prozent der weiblichen Befragten sprachen sich für ihn aus, bei den Männern nur 55 Prozent.

Von den 18 «Tatort»-Revieren besetzt der NDR drei: neben Hamburg sind dies Kiel mit Axel Milberg (als Hauptkommissar Klaus Borowski) und Sibel Kekilli (als Sarah Brandt) sowie Hannover mit Maria Furtwängler (als Hauptkommissarin Charlotte Lindholm).

Bevor Schweiger in Hamburg, wo nach wie vor seine Ex-Frau Dana mit den Kindern lebt, als Ermittler vor der Kamera steht, ist Kurtulus noch einmal dran. Batus fünften Fall zeigt die ARD am 18. Dezember. Die letzte Folge mit ihm, die gerade entsteht, soll im Frühjahr 2012 zu sehen sein.