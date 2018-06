Köln (SID) - Heute kommt es in der Fußball-Bundesliga gleich zu zwei Topspielen. Spitzenreiter Borussia Dortmund reist am 15. Spieltag zur zweitplatzierten Borussia aus Mönchengladbach, Bayern München auf Platz drei empfängt die nur zwei Punkte dahinterliegenden Kicker von Werder Bremen. Zeitgleich um 15.30 Uhr ist Hannover 96 beim SC Freiburg zu Gast, der 1. FC Kaiserslautern erwartet Hertha BSC Berlin und der VfL Wolfsburg trifft auf Mainz 05. Um 18.30 Uhr stehen sich dann der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln gegenüber.

Beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund steht ab 14.30 Uhr der Sprint der Frauen auf dem Programm. Dabei steht vor allem Biathlon-Königin Magdalena Neuner aus Wallgau im Blickpunkt, aber auch Debütantin Franziska Hildebrandt lieferte beim Einzelrennen über 15 Kilometer am Donnerstag eine beeindruckende Leistung ab und sorgte mit Platz sechs für ein beeindruckendes Weltcup-Debüt.

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordweltmeister Michael Schumacher treten am Wochenende beim Race of Champions in Düsseldorf an. Den Auftakt des Events bildet der Nationen-Cup um 19.00 Uhr, bei dem der 42-Jährige gemeinsam mit Vettel Titelverteidiger ist.

Start der Handball-WM in Brasilien: Zum Auftakt des Turniers wartet auf die deutschen Handball-Frauen um 20.15 Uhr in Santos mit Olympiasieger Norwegen gleich ein harter Brocken. Die weiteren Kontrahenten der Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen in der Gruppe A sind Montenegro, China, Island und Angola.