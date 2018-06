Kairo (dpa) - Die erste Parlamentswahl nach dem Sturz von Präsident Husni Mubarak hat Ägypten eine Rekordbeteiligung beschert. Wie die Wahlkommission verkündete, gaben in der Auftaktrunde in den Städten Kairo und Alexandria sowie in sieben Provinzen 62 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Schon jetzt zeichnen sich die Islamisten als klare Gewinner ab. In den kommenden Wochen soll in den restlichen 18 Provinzen gewählt werden. Das neue Parlament wird die Aufgabe haben, eine neue Verfassung auszuarbeiten.

