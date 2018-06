Hamburg (dpa) - An der deutschen Nordseeküste droht in der Nacht eine Sturmflut. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg mit. Ein Sprecher sagte am Abend, im meteorologischen Winter seien Sturmfluten keine Seltenheit, in dieser Saison handle es sich aber um eine Art Premiere.

