Lake Louise (SID) - Lindsey Vonn fährt in der Königsdisziplin der alpinen Ski-Rennläufer derzeit in einer anderen Dimension. Bei der zweiten Weltcup-Abfahrt auf ihrer Lieblingsstrecke im kanadischen Lake Louise innerhalb von 24 Stunden deklassierte die Amerikanerin erneut die Konkurrenz - inklusive Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen), die mit 2,08 Sekunden Rückstand auf Rang sechs im Klassement fuhr und damit erneut hinter der wiederum viertplatzierten Viktoria Rebensburg (Kreuth) lag.

Vonn, die am Vortag 1,94 Vorsprung auf die zweitplatzierte Tina Weihrather aus Liechtenstein hatte, lag bei ihrem mittlerweile zehnten Sieg auf der Piste "Men's Olympic Downhill" 1,68 Skunden vor Marie Marchand-Arvier aus Frankreich und 1,91 Sekunden vor Doppel-Weltmeisterin Elisabeth Görgl aus Österreich. Nur knapp am Siegerpodest vorbei fuhr erneut Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg - ihr fehlte eine Hunderstelsekunde zu Rang drei. Veronique Hronek (Unterwössen) kam auf Platz 41 (4,96 Sekunden zurück).

Für Vonn war es eine Woche nach der angekündigten Scheidung von ihrem Ehemann Thomas beim vierten Start in diesem Winter der dritte Sieg. Vor den beiden Abfahrtsrennen hatte sie schon den Riesenslalom zum Saisonauftakt im österreichischen Sölden gewonnen. Mit ihrem insgesamt 44. Weltcup-Sieg zog die Abfahrts-Olympiasiegerin mit Renate Götschl gleich. Zehn Erfolge an einem Ort waren bislang nur der Österreichin gelungen - in Cortina d'Ampezzo/Italien.

Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz von Laurenne Ross. Die Amerikanerin, mit Startnummer 28 ins Rennen gegangen, flog mit hohem Tempo ungebremnst in die Fangzäune und musste mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden.