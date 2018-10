Köln (SID) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat sich wieder an die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga gesetzt. Die Bamberger besiegten die Artland Dragons Quakenbrück im Spitzenspiel des 11. Spieltages souverän mit 92:76 (51:36) und schoben sich an ratiopharm Ulm (beide 16:4 Punkte) vorbei. Am Sonntagabend hatten die Baskets Würzburg (14:6) mit einem Sieg bei den Baskets Oldenburg noch die Möglichkeit, nach Pluspunkten mit dem Führungsduo gleichzuziehen.