Östersund (dpa) - Magdalena Neuner hat beim Biathlon-Weltcup in Östersund ihren zweiten Saisonsieg klar verpasst. Die Rekordweltmeisterin beendete das Verfolgungsrennen nach insgesamt vier Strafrunden immerhin noch als Dritte.

Die Norwegerin Tora Berger gewann über die Zehn-Kilometer-Distanz klar vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen. Sechste wurde Tina Bachmann, Andrea Henkel beendete das Rennen als Zehnte.

Für Doppel-Olympiasiegerin Neuner hätte der Saison-Auftakt kaum besser laufen können. Der 25. Weltcup-Sieg im Sprint, je ein dritter Platz im Verfolgungswettkampf und im Einzel-Wettkampf sowie das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin. Die Rekordweltmeisterin hat in Östersund den besten Saisonstart ihrer von Erfolgen gepflasterten Karriere hingelegt.

«Das war schon mal ein toller Einstand. Es ist besser gelaufen, als ich eigentlich erwartet habe», sagte Neuner. Nach dem abschließenden Verfolgungsrennen hatte Berger, die nur eine Scheibe stehen ließ, 1:24,4 Minuten Vorsprung. Tags zuvor hatte Neuner die Norwegerin im Sprint mit der Winzigkeit von 0,2 Sekunden geschlagen. Von Sprint-Rang 27 auf Platz sechs kämpfte sich Bachmann. Henkel fiel dagegen von acht auf zehn zurück.

Neuners tolle Form ist die Bestätigung für ihre in diesem Jahr in Eigenregie gestaltete Saisonvorbereitung. Sie hatte die Dunkelheit und das schlechte Wetter im traditionellen Munio-Trainingslager der deutschen Skijäger in Finnland vermieden und war im November daheimgeblieben. Wohlwissend, dass sich außer ihr niemand im deutschen Lager diesen Luxus leisten kann. Nachdem sie zuletzt zweimal in Östersund krankheitsbedingt hatte passen müssen, ging ihr Plan auf. «Die Ergebnisse zeigen mir, dass ich was richtig gemacht habe und das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit», sagte Neuner, auch wenn sie in der Verfolgung den harten Rennen der Vortage Tribut zollen musste: «Ich habe gemerkt, dass die Kräfte nicht mehr so da sind. Aber es ist toll, hier mit dem dritten Platz aufzuhören.»