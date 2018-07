Helsinki (dpa) - Alexander Powetkin bleibt Boxweltmeister im Schwergewicht nach WBA-Version. Der 32 Jahre alte Russe verteidigte seinen Titel in Helsinki gegen den amerikanischen Herausforderer Cedric Boswell durch K.o. in der achten Runde. Für Powetkin war dies der 23. Sieg in seiner makellosen Kampfbilanz, die nunmehr 16 vorzeitige Erfolge ausweist. Sein zehn Jahre älterer Widerpart kassierte in seinem 37. Profikampf die zweite Niederlage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.