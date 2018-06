Hamburg (SID) - Die Adler Mannheim haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückerorbert. Der Ex-Meister setzte sich mit 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) gegen die Augsburger Panther durch und führt die Liga mit 46 Punkten an. Die Mannheimner profitierten von der 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen der Hamburg Freezers bei den Krefeld Pinguinen. Die Norddeutschen liegen nun zwei Zähler hinter den Kurpfälzern, haben aber zwei Begegnungen weniger ausgetragen. Den Siegtreffer für Krefeld, das den vierten Erfolg in Serie feierte, erzielte Boris Blank.

Bis auf einen Zähler an Hamburg schob sich der Tabellendritte ERC Ingolstadt (43 Punkte) nach einem 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)-Erfolg bei den Iserlohn Roosters heran. Im Verfolgerduell schlug Titelverteidiger Eisbären Berlin (40) den gastgebenden EHC Wolfsburg (38) dank eines frühen Treffers von Darin Olvin (8.) mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und schaffte damit die Revanche für eine 2:5-Niederlage vor gut einer Woche.

Die Kölner Haie um den ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp gewannen bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) und schafften den dritten Sieg in Folge. Die Gastgeber bleiben abgeschlagen Tabellenletzter. Der EHC München unterlag den Straubing Tigers mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.