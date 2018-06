Berlin (dpa) - Mehr als ein Jahrzehnt mordeten die Mitglieder der rechtsextremistischen Zwickauer Terrorzelle unerkannt - jetzt kommen immer neue Einzelheiten über ihr Leben im Untergrund ans Licht. Ermittlungspannen werden aufgedeckt. Die Politik streitet darüber, wie Licht ins Dunkel kommen soll.

Die Fahnder verfolgen jetzt weitere Spuren ins Saarland. Die Behörden prüfen, ob das Neonazi-Trio nicht nur mit dem Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung 1999 in Saarbrücken zu tun haben könnte, sondern auch mit einer Serie von Brandstiftungen in Völklingen. Die Politik streitet weiter darüber, wie Ermittlungspannen im Umfeld der Bande aufgeklärt werden sollen.

Medienberichten zufolge soll eine türkisch-islamische Gemeinde in Völklingen ein Exemplar der Bekenner-DVD erhalten haben, die die mutmaßliche Terroristin Beate Zschäpe verschickt hat. «Wir verfolgen viele Spuren - dazu gehört auch diese», sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft der dpa. Das Bundeskriminalamt ermittele.

Die «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hatte berichtet, die Angriffe auf Häuser von Einwanderern, bei denen zwischen 2006 und September 2011 20 Menschen verletzt wurden, könnten mit den Neonazis Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Verbindung gebracht werden.

Das Trio war 1998 untergetaucht. Es wird für neun Morde an Geschäftsleuten mit türkischen und griechischen Wurzeln verantwortlich gemacht. Auch der Tod einer Polizistin in Heilbronn sowie mehrere Raubüberfälle und Bombenanschläge sollen auf das Konto des Trios gehen. Die beiden Männer sollen sich Anfang November selbst erschossen haben, Zschäpe sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Der Thüringer Verfassungsschutz wollte das aus Jena stammende Trio nach dessen Untertauchen zum Aufgeben bewegen. Das Landesamt habe versucht, über die Eltern Einfluss auf die drei zu nehmen, sagte eine Sprecherin am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. «Wir wollten, dass sie sich stellen. Das hat aber leider keine Früchte getragen.» Unklar ist, ob ihnen für den Fall, dass sie sich stellen, Strafmilderung versprochen wurde.

Das Amt bestätigte einen Bericht der «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», wonach das Trio vor seinem Abtauchen ein antisemitisches Monopoly-Spiel entwarf und herstellen ließ. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf in der Neonazi-Szene sollte demnach dem Lebensunterhalt der Neonazis zufließen, sagte die Behördensprecherin. Die Zeitung hatte berichtet, die Einnahmen seien aber nicht angekommen, weil ein Gesinnungsgenosse aus der Kameradschaft Jena sie nicht weitergeleitet habe.

Nach Informationen des Magazins «Der Spiegel» hat der inzwischen inhaftierte Holger G. der Zwickauer Zelle bei der Beschaffung von Waffen geholfen. Im Jahr 2001 oder 2002 soll er eine Schusswaffe von dem ebenfalls verhafteten Ex-NPD-Funktionär Ralf Wohlleben erhalten haben, mit dem Auftrag, diese zu Uwe Mundlos in eine konspirative Wohnung in Zwickau zu bringen. Diese Verbindung zur NPD gilt als Ansatzpunkt für ein Verbot der rechtsextremen Partei.

Um Licht ins Dunkel der Ermittlungen zu bringen, wollen Innenpolitiker von Union und SPD eine Bund-Länder-Kommission einsetzen. Grüne und Linke setzen dagegen auf einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. «Wir kommen an einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht vorbei», sagte der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele der Nachrichtenagentur dpa. Die Diskussion über die Bund-Länder-Kommission behindere und verzögere unnötig die Aufklärung. Auch die Linken-Politikerin Petra Pau kritisierte am Sonntag: «So kommt kein Licht ins Dunkel.»

Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) erklärte am Samstag: «Die von mir eingesetzte Expertenkommission wird Gegenstand auch der Gespräche bei der Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in Wiesbaden sein.» Anregungen, dieses bislang nur für die Bundesebene eingesetzte Gremium zu erweitern, «werden wir gemeinsam besprechen, damit die Expertenkommission möglichst rasch ihre Arbeit aufnehmen kann».

Die Innenminister wollen bei ihrer Sitzung auch über einen neuen Anlauf zum Verbot der NPD beraten. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, warnte in diesem Zusammenhang vor voreiligen Schritten: In einem Verbotsverfahren müsse bewiesen werden können, dass «die Partei als solche die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft», sagte Papier der Zeitung «Die Welt» (Montag). «Die NPD - und nicht nur einer ihrer Funktionäre - müsste in diese mörderischen Anschläge in irgendeiner Form verwickelt sein».

