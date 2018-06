Berlin (dpa) - Der frühere Bundesverfassungsgerichts-Präsident Hans-Jürgen Papier hat den Umgang der Politik mit der Frage eines neuen NPD-Verbotsverfahrens scharf kritisiert. Seine Befürchtung sei, dass sich die Politik für einen neuen NPD-Verbotsantrag entscheide, ohne vorher die Erfolgsaussichten genau zu prüfen. Das sagte Papier der «Welt». Die Politik sei dabei, wieder in eine Falle hineinzulaufen. Die NPD - und nicht nur einer ihrer Funktionäre - müsste in diese mörderischen Anschläge in irgendeiner Form verwickelt sein.

