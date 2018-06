Neu Delhi (dpa) - Die indische Bollywood-Legende Dev Anand ist tot. Der beliebte Schauspieler und Regisseur starb in der Nacht zu Sonntag im Alter von 88 Jahren an einem Herzinfarkt in einem Londoner Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur IANS unter Berufung auf seinen Manager berichtete.

Erfolge feierte Anand bereits in den 50er und 60er Jahren mit Rollen als romantischer Held in aufwendig produzierten Liebesfilmen. Insgesamt war er in mehr als 100 Filmen in der Hauptrolle zu sehen. In der zweiten Hälfte seiner mehr sechs Jahrzehnte andauernden Filmkarriere betätigte er sich vorwiegend als Regisseur.

Zuletzt war Anand im September auf der Leinwand zu sehen. In dem Bollywood-Drama «Charge Sheet» (Anklageprotokoll) spielte er die Hauptrolle, führte Regie und war als zudem Produzent tätig. Anand hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.