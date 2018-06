Rom (dpa) - Juventus Turin bleibt derzeit in der Serie A das Maß aller Dinge. Der italienische Fußball-Rekordmeister verteidigte am 13. Spieltag mit einem 2:0-Sieg gegen Cesena die Tabellenführung.

Dagegen stürzt Inter Mailand immer weiter ab. Der Champions-League-Sieger von 2010 verlor am Wochenende gegen Udinese Calcio vor eigenem Publikum mit 0:1. Nach 13 Spieltagen steht Inter (14 Punkte) als Tabellen-16. unmittelbar vor der Abstiegszone. Von Spitzenreiter Juventus Turin (29), der durch die Tore von Claudio Marchisio und des Ex-Leverkuseners Arturo Vidal (Elfmeter) gegen Cesena gewann, trennen den Vize-Meister nun schon 15 Zähler.

Während Inter nicht aus der Krise findet, läuft der AC Mailand zu alter Klasse auf: Der Meister (27) hielt mit seinem 2:0-Sieg gegen den CFC Genua ebenso Schritt mit Juve wie der punktgleiche Club aus Udine. Zlatan Ibrahimovic (56. Minute/Foulelfmeter) und Antonio Nocerino (79.) erzielten die Tore für Milan. Genuas deutscher Junioren-Nationalspieler Alexander Merkel kam gegen seinen alten Club erst ab der 69. Minute zum Einsatz und gehörte dann noch zu den besten Spielern seines Teams. «Wie wäre es für Genua wohl gelaufen, wenn er von Anfang an gespielt hätte?», fragte die «Gazzetta dello Sport» am Wochenende.

Bei Inter fragen sich die Experten unterdessen, wie es mit dem Vizemeister wieder aufwärts gehen soll. Club-Präsident Massimo Moratti sprach nach der 0:1-Heimniederlage gegen Udine 20 Minuten lang mit Trainer Claudio Ranieri. Der übte sich in Durchhalteparolen: «Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln», erklärte der Coach.

Mauricio Isla hatte Udine in der 73. Minute in Führung gebracht. Kurz vor dem Abpfiff vergab Giampaolo Pazzini die Riesenchance zum Ausgleich, als der Stürmer bei seinem Strafstoß kurz vor dem Schuss wegrutschte und den Ball weit über das Tor beförderte. Kurz zuvor hatte auch Udineses Antonio Di Natale einen Elfmeter vergeben.

Während Inter im Tabellenkeller steckenblieb, gelang dem AC Florenz (16) am Sonntag ein Befreiungsschlag. Die Toskaner besiegten zu Hause den AS Rom (17) mit 3:0 und zogen an Inter vorbei auf Rang zehn. In der turbulenten Partie spielten die Gäste nach dem Platzverweis für den Brasilianer Juan ab der 16. Minute in Unterzahl. Am Ende standen sie nach Gelb-Rot für Fernando Gago (77. Minute) und Rot für den Serben Bojan (80.) nur noch mit acht Mann auf dem Platz.