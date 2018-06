Gelsenkirchen (dpa) - Mit einem glanzlosen Heimsieg ist der FC Schalke 04 ins «Spitzen-Quartett» der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die «Königsblauen» feierten einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger FC Augsburg und verdrängten Werder Bremen vom vierten Tabellenplatz.

Neuling Augsburg ist dagegen nach der vierten Niederlage im fünften Spiel weiterhin Liga-Schlusslicht. Klaas-Jan Huntelaar (16. Minute) mit technischer Raffinesse, Christian Fuchs (66.) und Raúl (84.) erzielten vor 58 641 Zuschauern in der Veltins Arena die Treffer für Schalke. Sascha Mölders (47.) hatte für die nur zu Beginn der zweiten Halbzeit mutig spielenden Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen. Schalke rückte damit wieder näher an die Tabellenspitze heran. Auf Spitzenreiter Bayern München hat der Ruhrpott-Club nur noch drei Punkte Rückstand.

«Wir sind alle in einer guten Fassung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dran bleiben», sagte Fuchs. Sein Trainer war nicht rundum glücklich: «Ich denke, es war ein verdienter Sieg, wir haben es uns aber wieder schwer gemacht. Man muss zufrieden sein», sagte Huub Stevens. Augsburgs Torwart Mohamed Amsif ärgerte sich besonders über den Treffer des Österreichers Fuchs. «Ganz klar haltbar, egal wie er kommt», sagte der Ex-Schalker. Bei seinem Team bemängelte er die fehlende «Cleverness».

Nach dem Dortmunder Derby-Frust der Vorwoche stellte Schalke-Coach Huub Stevens sein Team gleich auf fünf Positionen um. Neben den gesperrten Jermaine Jones und Kyriakos Papadopoulus traf es Julian Draxler, Atsuto Uchida und Alexander Baumjohann. Neben Routinier Christoph Metzelder rückte auch Teemu Pukki in das runderneuerte Schalke-Team. Der Einsatz des Finnen machte sich schnell bezahlt. Nach Doppelpass mit Fuchs legte der Blondschopf für Huntelaar auf und der Niederländer schoss frech und schön per Hacke zu seinem 13. Saisontor ein.

Augsburg hatte auf den Rückstand zunächst keine Antwort parat. Mit konsequent defensiver Ausrichtung konnten die Schwaben S04 nicht in Gefahr bringen. Lange Bälle auf die einzige Spitze Mölders waren gegen eine gut gestaffelte Viererkette der Hausherren kein probates Mittel. Die einzige Chance hatte Daniel Brinkmann (21.) , der aus spitzem Winkel verzog.

Schalke kontrollierte die Partie ohne größeren Aufwand und hätte durch Huntelaar (26.) sogar erhöhen können. «Wir stehen in der Defensive sehr kompakt», sagte der verletzte Kapitän Benedikt Höwedes in der Halbzeitpause. «Aus meiner Sicht hätten wir noch das eine oder andere Tor nachlegen können», sagte er.

Augsburg versuchte es in der zweiten Halbzeit mit Torsten Oehrl als zweiter Spitze neben Mölders - und überrumpelte Schalkes zuvor so solide Innenverteidigung. Auf Brinkmanns Vorlage glich Mölders mit seinem ersten Tor seit dem zweiten Spieltag aus.

Schalke reagierte wütend, vergab aber gute Chancen durch Lewis Holtby (52.), Christoph Moritz (53.), Huntelaar (54.) und Pukki (57.). Alle fanden ihren Meister in FCA-Keeper Amsif, der bis zum Vorjahr noch bei Schalke unter Vertrag stand - und sich dann einen besonderen Abend selbst verdarb. Den Schuss von Fuchs zum 2:1 hätte er abwehren müssen. Raúl erhöhte in der Schlussphase per Kopfball - Augsburgs Niederlage war besiegelt.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 54,3 - 45,7

Torschüsse: 19 - 11

gew. Zweikämpfe in %: 58,3 - 41,7

Fouls: 11 - 13

Ecken: 8 - 2

Quelle: optasports.com