Doha/Kairo (dpa) - Die Arabische Liga erhöht den Druck auf Syrien. Bei einer Sitzung in Doha in Katar einigten sich die Mitglieder der Liga am Samstag auf weitere Sanktionen gegen Damaskus, um ein Ende der Gewalt gegen die Opposition zu erzwingen.

Daneben setzten sie dem Regime von Präsident Baschar al-Assad zudem eine Frist, endlich Beobachter der arabischen Staaten ins Land zu lassen. Die Außenminister der 22 Mitglieder der Liga verhängten ein Einreiseverbot für 19 ranghohe Funktionäre in die arabischen Staaten. Auch deren Bankkonten wurden gesperrt.

Assad wurde von den Sanktionen bewusst ausgenommen. Damit will die Organisation dem Despoten einen Ausweg für einen eventuellen Weg ins Exil offenlassen.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Arabische Liga und die Türkei eine Reihe von Sanktionen gegen Syrien verhängt. Unter anderem wurde beschlossen, alle Flüge zwischen Syrien und den arabischen Ländern ab dem 15. Dezember einzustellen. Auch Handelsbeziehungen wurden auf Eis gelegt. Damit soll das Assad-Regime gezwungen werden, den Gewalteinsatz gegen die Opposition zu beenden.

Die syrischen Streitkräfte stoßen unterdessen in den Oppositionshochburgen zunehmend auf bewaffnete Gegenwehr. In Idlib nahe der Grenze zur Türkei lieferten sich die Soldaten beider Seiten heftige Gefechte. Mindestens 22 Menschen kamen am Samstag landesweit ums Leben. Seit Beginn der Anti-Regime-Proteste im März starben nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 4000 Menschen.

Die «Freie Syrische Armee» scheint für die Regierung des Landes zunehmend zum Problem zu werden. Spätestens seit dem öffentlichen Schulterschluss der Protestbewegung mit den abtrünnigen Soldaten Ende November, sind die Deserteure offenbar endgültig in den Reihen der Opposition angekommen. Damals waren Tausende Aktivisten unter dem Motto «Die Freie Syrische Armee schützt uns» auf die Straße gegangen.