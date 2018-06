Teheran (dpa) - Der Iran hat im Osten des Landes laut einem iranischen Fernsehbericht eine US-Drohne abgeschossen. Der Sender IRIB beruft sich dabei auf eine Stellungnahme des Militärs.

Eine Antwort des Irans auf das Eindringen des Flugzeugs in den iranischen Luftraum werde nicht auf die Landesgrenzen beschränkt sein. Der Sender zeigte keine Bilder der abgeschossenen Drohne. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars war der Aufklärer des Typs RQ-170 in den iranischen Luftraum eingedrungen. Er sei nun in der Hand iranischer Soldaten.

Die RQ-170 Sentinel ist nach Angaben der US Air Force ein unbemanntes Aufklärungs- und Beobachtungsflugzeug mit Tarnkappeneigenschaften. Die Spionage-Drohne wird von Nevada aus gesteuert. Hersteller ist die Rüstungsfirma Lockheed Martin.