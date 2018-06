Bad Vilbel (dpa) - Der als Frauenheld bekannte Showmaster Rudi Carrell hat sich auch an Gaby Köster herangemacht. «Ja, das hat er probiert, aber ich hab ihm dann gesagt, er wäre mir leider 14 Tage zu alt. Da hat er gelacht und aufgehört», sagte die 50 Jahre alte Komikerin am Sonntag in Bad Vilbel dem Privatsender Hitradio FFH.

«Der Rudi hat immer gesagt, ich hätte holländischen Humor, was ja auch gut sein kann, weil ich holländischer Abstammung bin. Das hat er wahrscheinlich sehr gemocht.» Gaby Köster gehörte von 1996 bis 2005 zum «7 Tage, 7 Köpfe»-Team des vor fünf Jahren gestorbenen Show-Masters. 2008 erlitt sie einen Schlaganfall.