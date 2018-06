Berlin (dpa) - Thomas Gottschalks Abschied von Deutschlands beliebtester Fernsehshow hat dem ZDF am Abend noch einmal eine überragende Einschaltquote beschert. Der Marktanteil betrug 46,0 Prozent - also fast jeder zweite Zuschauer sah am Abend «Wetten, dass..?». Es war die 151. Show von Gottschalk, der 1987 das Ruder von «Wetten, dass..?»-Erfinder Frank Elstner übernommen hatte. Für neun Ausgaben hatte 1992/93 Wolfgang Lippert vorrübergehend das Ruder übernommen. Ein Nachfolger für Gottschalk ist bisher nicht bekannt.

