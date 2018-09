Berlin (dpa) - Das ZDF will Michelle Hunziker, Co-Moderatorin von Thomas Gottschalk in «Wetten, dass...?», halten.

«Wir stehen in einem engen Kontakt und sie weiß von mir persönlich, dass wir gerne weiter mit ihr zusammenarbeiten wollen», sagte der ZDF-Programmdirektor und künftige Intendant des Senders, Thomas Bellut, vor der letzten Gottschalk-Show an diesem Samstagabend der «Bild am Sonntag».

Die mit Spannung erwartete letzte Ausgabe der ZDF-Unterhaltungsshow mit Gottschalk als Moderator kommt live aus Friedrichshafen am Bodensee. Wie es danach mit der Sendung weitergeht, ist offen: Bislang hieß es, «Wetten, dass...?» mache mindestens ein halbes Jahr Pause. Bellut hat zudem angekündigt, Gottschalks Nachfolger werde erst im nächsten Jahr bekanntgegeben.

