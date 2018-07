Klarer Sieg für Bochum - Remis für 1860 München

München (dpa) - Der VfL Bochum hat sich pünktlich zur Halbzeit in der 2. Fußball-Bundesliga aus dem größten Schlamassel befreit und den höchsten Saisonsieg im Unterhaus eingefahren. Der vor Wochen bis in die Abstiegsregion abgerutschte Traditionsclub schlug am Sonntag Erzgebirge Aue mit 6:0 (3:0) und verbesserte sich auf den zehnten Tabellenplatz. Für Bochum war es der dritte Erfolg aus den jüngsten fünf Partien. Kellerkind Alemannia Aachen holte beim 2:2 (1:1) gegen 1860 München einen Punkt. Dynamo Dresden und der FSV Frankfurt trennten sich ebenfalls 2:2 (1:1).

5:1 gegen Potsdam: Frankfurt im Pokal-Halbfinale

Frankfurt/Main (dpa) - Cupverteidiger 1. FFC Frankfurt hat sich am Sonntag im DFB-Pokal der Frauen gegen Dauerrivale Turbine Potsdam eindrucksvoll für das Halbfinale qualifiziert. In der Neuauflage des Endspiels vom März besiegte der achtmalige Cupgewinner den deutschen Meister klar mit 5:1 (3:0).

Bayer-Torwart Adler muss noch länger pausieren

Leverkusen (dpa) - Nationaltorwart René Adler muss nach seiner Knieoperation im Sommer noch länger pausieren. «Das Knie hat aufgrund der Trainingsbelastung reagiert, deshalb wird er drei, vier Wochen aussetzen müssen», bestätigte Bayer Leverkusens Vereinschef Wolfgang Holzhäuser einen Bericht der «Bild am Sonntag». Offen ist, ob der 26-jährige Schlussmann ins Trainingslager des Fußball-Bundesligisten vom 4. bis 13. Januar nach Lagos/Portugal mitreisen kann.

Ex-Seleção-Kapitän Sócrates gestorben

São Paulo (dpa) - Der frühere brasilianische Fußball-Star Sócrates ist tot. Der 57-Jährige starb am Sonntag an den Folgen eines septischen Schocks, der von einer Entzündung im Darm herrührte. Dies hat das Albert-Einstein-Hospital in São Paulo auf Anfrage bestätigt. Sócrates war bereits im August und September zweimal auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden; er wurde zuletzt künstlich beatmet. Sócrates war einer der Stars der Seleção bei den Weltmeisterschaften 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko.

Biathlon: Neuner Dritte im Verfolger - Berger gewinnt

Östersund (dpa) - Magdalena Neuner hat beim Biathlon-Weltcup in Östersund ihren zweiten Saisonsieg klar verpasst. Die Rekordweltmeisterin beendete am Sonntag das Verfolgungsrennen nach insgesamt vier Strafrunden immerhin noch als Dritte. Die Norwegerin Tora Berger gewann über die Zehn-Kilometer-Distanz klar vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen. Sechste wurde Tina Bachmann, Andrea Henkel beendete das Rennen als Zehnte.

Fourcade gewinnt Verfolgung - Birnbacher Sechster

Östersund (dpa) - Andreas Birnbacher ist am Sonntag im Verfolgungsrennen beim Biathlon-Weltcup in Östersund als bester Deutscher Sechster geworden. Der Franzose Martin Fourcade gewann über die 12,5 Kilometer und sicherte sich nach seinem Erfolg im Einzel dank eines fehlerfreien Schießens bereits seinen zweiten Sieg im dritten Weltcup-Rennen. Zweiter wurde der Norweger Emil Hegle Svendsen vor dem Tschechen Jaroslav Soukup. Der dreimalige Turin-Olympiasieger Michael Greis verbesserte sich auf Rang zehn und lief unmittelbar vor Simon Schempp ins Ziel.

Kofler gewinnt in Lillehammer - Freund Zweiter

Lillehammer (dpa) - Severin Freund hat beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer den zweiten Platz belegt. Der 23-Jährige aus Rastbüchl sprang am Sonntag 132 und 124 Meter weit. Mit 249,2 Punkten lag Freund gleichauf mit dem Norweger Anders Bardal. Andreas Kofler aus Österreich feierte mit Weiten von 125,5 und 129 Metern seinen dritten Saisonsieg und baute die Führung in der Gesamtwertung aus. Richard Freitag aus Aue auf Rang fünf und der Oberhofer Andreas Wank als Zehnter rundeten das gute Ergebnis für die deutschen Springer ab.

Kombinierer Frenzel gewinnt Weltcup

Lillehammer (dpa) - Weltmeister Eric Frenzel hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Im erstmals ausgetragenen Penalty Race lag der Oberwiesenthaler am Sonntag nach einem Sprung auf 137,5 Meter und dem 10-Kilometer-Langlauf 17,4 Sekunden vor Olympiasieger Jason Lamy Chappuis aus Frankreich. Björn Kircheisen aus Johanngeorgenstadt schaffte es als Dritter ebenfalls auf das Podest. Der erst 19 Jahre alte Fabian Rießle feierte mit Rang sechs das beste Ergebnis seiner Karriere.

DSV-Sprinter chancenlos - Norwegen und Russland vorn

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Sprint-Asse sind beim Langlauf-Weltcup in Düsseldorf wie erwartet leer ausgegangen. Im Teamsprint der Damen kamen Hanna Kolb und Denise Herrmann am Sonntag nur auf den zehnten Platz. Den Sieg holte sich Norwegen vor den USA und Russland. Pech hatte das deutsche Herren-Duo Jens Filbrich und Josef Wenzl, die als Zweite ihres Halbfinallaufes disqualifiziert wurden. Das Finale entschied Schweden vor Russland und Norwegen für sich.

Florschütz Dritter beim Viererbob-Weltcup

Innsbruck/Igls (dpa) - Der Riesaer Bobpilot Thomas Florschütz ist zum Auftakt des Viererbob-Weltcups in Innsbruck/Igls auf Rang drei gefahren. Mit seinen Anschiebern Martin Rostig, Kevin Kuske und Thomas Blaschek hatte er am Sonntag nach zwei Läufen 36/100 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Russen Alexander Subkow. Zweiter wurde Viererbob-Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA. Welt- und Europameister Manuel Machata vom SC Potsdam wurde nur Sechster vor dem Oberhofer Maximilian Arndt.

EM: Dritter Sieg für Curling-Männer

Moskau (dpa) - Die deutschen Curling-Männer haben bei der EM in Moskau ihren dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel eingefahren. Das Team vom CC Hamburg um Skip Felix Schulze schlug Schottland am Sonntagnachmittag nach einem starken letzten End souverän mit 10:6. Zuvor hatte die deutsche Auswahl bereits Schweden und Italien bezwungen. Bei der Europameisterschaft will sich die Mannschaft für die WM Anfang April 2012 in Basel qualifizieren. Dafür müssen Schulze und Co. mindestens Platz sieben erreichen.

Kaymer ohne Siegchance gegen Westwood in Sun City

Sun City/Südafrika (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat bei der Challenge in Südafrika die Generalprobe für das Saisonfinale der Europa-Tour in Dubai verpatzt. Nach einer schwachen 76er Schlussrunde landete der Rheinländer mit fünf unter Par bei dem Einladungsturnier in Sun City am Sonntag auf dem achten Rang. Gegen den britischen Sieger Lee Westwood (273-68+70+62+73) hatte der 26 Jahre alte Ratinger (284-70+68+70+76) keine Chance. Von Donnerstag an will Kaymer bei der Dubai World Championship seinen Titel von 2010 verteidigen.

Lösbare Aufgaben für deutsche Basketballer

Freising (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen lösbare Gegner zugeteilt bekommen. Die deutschen Herren treffen in der Gruppe B auf Bulgarien, Schweden, Aserbaidschan und Luxemburg. Jeweils die ersten beiden Teams der sechs Gruppen sowie die vier besten Dritten sind für die Europameisterschaft 2013 in Slowenien qualifiziert. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes muss erstmals seit 2004 wieder an einer Ausscheidung teilnehmen, weil sie bei der EM in Litauen in diesem Jahr das Viertelfinale verpasst hatte.