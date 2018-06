Koblenz (dpa) - Rund 45 000 Menschen müssen bis heute Vormittag in Koblenz wegen der Entschärfung mehrerer Bomben im Rhein ihre Häuser verlassen. Am Nachmittag wollen Experten des Kampfmittelräumdienstes eine 1,8 Tonnen schwere britische Luftmine, eine kleinere US-Bombe sowie ein Fass mit Chemikalien unschädlich machen. Insgesamt sind bei dem Mammuteinsatz rund 2500 Helfer im Einsatz. In der Sperrzone liegen unter anderem ein Gefängnis, sieben Altenheime sowie zwei Krankenhäuser.

