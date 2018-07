Berlin (dpa) - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft sieht die SPD auf Regierungskurs. Die Aufholjagd habe begonnen. Das sagte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin beim SPD-Bundesparteitag in Berlin. Union und FDP würden nur Politik nach Umfragen machen und hätten keinen Kompass. Der Kompass der SPD sei hingegen seit 150 Jahren, Politik für die Menschen zu machen. Das dreitägige Treffen hatte am Vormittag mit einer Rede von Altkanzler Helmut Schmidt zur dramatischen Lage in Europa begonnen.

