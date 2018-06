Berlin (dpa) - Sein Name fällt beim Bundesparteitag der SPD recht häufig. Am Vorabend des Treffens wurde er aus Bayern zugeschaltet und grüßte mit einer Maß Bier nach Berlin: Michael Adam.

Der frisch gewählte Landrat im bayerischen Regen dient der SPD als Beispiel für eine neue Aufbruchstimmung. Der 26 Jahre alte evangelische und offen schwul lebende Sozialdemokrat hat die katholisch-ländliche CSU-Bastion in Niederbayern erobert. Die SPD will mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2013 nun auch die jahrzehntelange CSU-Dominanz in ganz Bayern brechen.

