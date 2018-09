Berlin (dpa) - Die in der SPD organisierten Schwulen und Lesben werden in der Partei aufgewertet. Dies beschloss der SPD-Parteitag am Sonntag mit knapper Mehrheit entgegen einem Votum der Antragskommission. Die «Schwusos» bekommen künftig eine eigene Arbeitsgemeinschaft.

Damit können sie auch an Sitzungen des SPD-Vorstands auf Einladung teilnehmen, allerdings ohne Stimmrecht. Bislang gab es nur einen SPD-Arbeitskreis für Schwule und Lesben. Ebenfalls gebilligt wurde auch eine neue Arbeitsgemeinschaft für Migration.