Berlin (dpa) - Die SPD plädiert für eine stärkere Mitsprache der Bürger bei wichtigen Entscheidungen. Dazu sollen auch Abstimmungen auf Bundesebene gehören. Dies beschloss der SPD-Parteitag in Berlin. Vorgeschlagen wird dafür ein mehrstufiges Verfahren. Am Anfang soll eine Volksinitiative an das Parlament stehen. Wird das Anliegen dort abgelehnt, kann ein Volksbegehren eingeleitet werden. Bei einem Erfolg soll eine Volksabstimmung nach dem Muster einer Wahl folgen.

