Berlin (dpa) - Die SPD will auf ihrem heute beginnenden Bundesparteitag in Berlin Weichen für den erhofften Machtwechsel 2013 stellen. Nach dem Willen der Parteispitze soll zwei Jahre nach dem Debakel bei der letzten Bundestagswahl vor allem die Regierungsfähigkeit der Sozialdemokraten deutlich gemacht werden.

Einen Linksruck will die gesamte Führung unbedingt verhindern. Trotzdem werden Auseinandersetzungen mit dem linken Flügel über Steuern und die Rente erwartet. Die Führung schlägt eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 49 Prozent und die Wiedereinführung der Vermögensteuer vor. Damit sollen Mehrausgaben für Bildung und Entlastungen für ärmere Familien mit Kindern finanziert werden.

Dominiert werden dürfte der dreitägige Kongress auch von der Frage nach dem richtigen Spitzenbewerber für 2013. Alle drei möglichen Kandidaten - Parteichef Sigmar Gabriel, der Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück - werden bis zum Dienstag sprechen. Zum Auftakt will Altkanzler Helmut Schmidt vor den 480 Delegierten das Wort ergreifen. Zudem wird über eine Parteireform entschieden. Am Montag steht die Neuwahl der gesamten Führung an.