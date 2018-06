Köln (SID) - Schalke 04 will nach dem Achtelfinaleinzug in der Europa League am Donnerstag auch in der Bundesliga wieder punkten. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten FC Augsburg können die Königsblauen wieder Vierter werden. Der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr. Außerdem spielt der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg (ab 15.30). Der Gewinner der Partie verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund steht ab 12.15 Uhr die Verfolgung der Männer und ab 14.30 Uhr die Verfolgung der Frauen auf dem Programm. Bereits am Samstag zeigten sich die deutschen Athleten angeführt von Sprint-Siegerin Magdalena Neuner in guter Form.

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordweltmeister Michael Schumacher treten am Wochenende beim Race of Champions in Düsseldorf an. Am Sonntag startet ab 14.00 Uhr das Einzelrennen. Die Nationenwertung gewannen sie bereits am Samstag zum fünften Mal.

Nach seinem zweiten Platz von der kleinen Schanze im norwegischen Lillehammer liegen die Hoffnungen des deutschen Skisprungteams auch beim Wettbewerb von der Großchance auf Richard Freitag. Der erste Springer geht ab 13.45 Uhr über den Bakken.