Helsinki (SID) - Profiboxer Alexander Powetkin hat seinen Titel als Schwergewichts-Weltmeister erfolgreich verteidigt. Der Russe aus dem Berliner Sauerland-Stall schlug Cedric Boswell (USA) vor 12.738 Zuschauern in der Hartwall Arena von Helsinki in der achten Runde durch K.o. und ist damit weiterhin Weltmeister der WBA. Der Olympiasieger von 2004 blieb auch in seinem 23. Profikampf ungeschlagen und ist seinem Ziel, einem Kampf gegen Superchampion Wladimir Klitschko, einen Schritt näher gekommen.

Ebenfalls in Helsinki hatte der finnische Profiboxer Robert Helenius zuvor den vakanten EM-Titel im Schwergewicht gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich gegen den Briten Dereck Chisora nach Punkten durch. Für den Zwei-Meter-Mann aus dem Sauerland-Stall war es in der "Nacht der Schwergewichte" der 17. Sieg im 17. Profikampf.