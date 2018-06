Berlin (dpa) - Eine internationale Fan-Gemeinde hat am Wochenende im Berliner Zoo um Eisbär Knut getrauert. Der Publikumsliebling war im März überraschend gestorben, an diesem Montag wäre er fünf Jahre alt geworden.

Etwa 400 Menschen kamen am Samstag und Sonntag am Bärenfelsen zusammen, legten Blumen, Adventskränze, Knut-Fotos und Bilder nieder und entzündeten Kerzen. Auch am Montag wurden nach Angaben von Fan-Vereinen noch zahlreiche Knut-Fans aus ganz Deutschland und zwölf europäischen Ländern erwartet.

Knut war zu Lebzeiten von mehr als elf Millionen Menschen besucht worden. Die Geburtstagspartys für ihn waren beliebt, sie wurden mit viel Spielzeug für den Bären und mit einer Fisch-Eisbombe zelebriert. Auch dieses Jahr brachten die Fans Fische, Obst, Gemüse und Croissants mit. Diesmal bekamen Knuts frühere Partnerinnen Tosca, Nancy und Katjuscha die Geschenke.

Zoo-Biologe und Bären-Betreuer Heiner Klös begrüßte viele Knut-Fans persönlich. «Es hat sich dank Knut doch eine richtige Gemeinschaft gebildet, Freundschaften über Grenzen hinweg sind entstanden. Das wird auch noch viele Jahre so anhalten», sagte Klös der Nachrichtenagentur dpa. Die Resonanz sei ungebrochen und zeige, «dass die Rolle von Knut als Botschafter seiner bedrohten Tierart weltweit wahrgenommen wird».

Die Stimmung unter den Fans war anfangs gedrückt. «Wir sind sehr traurig», sagte Bibliothekar Frans van der Kolff aus dem niederländischen Apeldoorn. «Aber wir werden uns bald auch die schönen Geschichten aus dem Leben von Knut erzählen», sagte der Mann, der schon zum zehnten Mal wegen Knut nach Berlin gereist war.

Er sollte recht behalten. Am Sonntagvormittag standen die Menschen am Bärengehege in Gruppen zusammen und erzählten sich aus der Erinnerung die lustigsten Geschichten und Streiche von Knut. Es wurde viel gelacht. Am Samstagabend hatten sich die Knut-Fans in drei Restaurants rund um den Bahnhof Zoo getroffen und ihre durch Knut entstandenen Freundschaften gepflegt.

Manche Fans kritisierten bei ihrem Berlin-Besuch aber auch die Zoo-Direktion. Sie bemängelten, dass kein Schild auf das Leben und Schicksal des Bären hinweist. Eine für Künstler ausgeschriebene Plastik oder Skulptur wird nach Angaben des Zoo-Biologen Klös voraussichtlich nicht bis zum ersten Todestag am 19. März im Zoo aufgestellt werden können. Fans beklagten am Sonntag am Gehege, dass dafür zu Spenden aufgerufen worden war und der Zoo das Geld nicht selbst aufbringt. Der Boom um den Eisbären hatte dem Zoo in den vergangenen vier Jahren rund sieben Millionen Euro eingetragen.

Knut, der im März in Folge einer Virusinfektion in den Wassergraben gestürzt war und ertrank, war von dem 2008 gestorbenen Tierpfleger Thomas Dörflein mit der Hand aufgezogen worden. Besonders der kleine Eisbär in den Kinderjahren und sein Ziehvater begeisterten mit der «Knut-Show» die Massen und wurden durch Medienberichte in der ganzen Welt bekannt.

Zoologischer Garten Berlin