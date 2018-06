Moskau (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Russland liegt die Partei von Regierungschef Wladimir Putin in einer repräsentativen Wählerbefragung erwartungsgemäß vorn. Die Putin-Partei Geeintes Russland kam demnach auf 48,5 Prozent. Auch die Kommunisten, die ultranationalistischen Liberaldemokraten und die linkskonservative Partei Gerechtes Russland schafften laut den vom Staatsfernsehen veröffentlichten Exit Polls wieder den Einzug in die Duma.

