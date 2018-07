Nagoya (SID) - Beim dritten Shorttrack-Weltcup in Nagoya (Japan) hat der Dresdner Shorttracker Robert Seifert über 500 m zum zweiten Mal in dieser Saison das Finale erreicht und ist beim Sieg von Olivier Jean (Kanada) wiederum auf Platz vier gelaufen. Für das beste Ergebnis bei den Frauen sorgte Bianca Walter (Dresden) als Elfte über die von Arianna Fontana (Italien) gewonnenen 500 m. Weitere gute Platzierungen gelangen Paul Herrmann (Dresden) und Robert Seifert als 13. über 1500 bzw. 1000 m.

Bereits am kommenden Wochenende wird der Weltcup in Shanghai fortgesetzt, dort ist die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) aber aus Kostengründen nicht am Start.