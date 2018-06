New York (dpa) - Das größte Ereignis des Jahres im US-Sport wird 2012 durch die Queen of Pop geadelt. Madonna wird im Februar in der Halbzeitpause des Superbowl auftreten, des Endspiels der American-Football-Meisterschaft.

Das teilten der Verband NFL und der Sender NBC, der die Show am 5. Februar aus Indianapolis überträgt, in New Orleans mit.

Das Endspiel gilt als «größte Nacht des Fernsehens» in den USA mit den höchsten Einschaltquoten des Jahres. In diesem Jahr hatten fast 163 Millionen Amerikaner die Show verfolgt - mehr als jeder zweite Einwohner des Landes. Damit war es das meistgesehene Ereignis in der US-Fernsehgeschichte.

«Das 'Material Girl' arbeitet mit einem kreativen Team vom Cirque du Soleil, Jamie King und Multimediaspezialisten zusammen, um eine ganz eigene Show, die weltweit übertragen wird, zu machen», hieß es von Madonnas Management.

