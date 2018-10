Hamburg (dpa) - Box-Weltmeister Wladimir Klitschko kann seine drei Schwergewichts-WM-Titel nicht wie geplant am kommenden Samstag in der Düsseldorfer Esprit-Arena gegen den Franzosen Jean-Marc Mormeck verteidigen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Montagvormittag.

Details zur Absage des Fights, für den bereits 30 000 Karten verkauft worden waren, sollten am Montag (13.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf mitgeteilt werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Absage berichtet.

Der 35 Jahre Wladimir Klitschko musste sich am vergangenen Samstag einer Nierenoperation unterziehen, bei dem ihm ein Nierenstein aus der Harnröhre entfernt worden war. Zunächst hatte das Management des Ukrainers noch mitgeteilt, dass der 20. WM-Kampf des jüngeren der beiden Klitschko-Brüder dennoch stattfinden könnte. Am Sonntagabend klagte Wladimir Klitschko dann aber wieder über Schmerzen und musste erneut ins Krankenhaus gebracht werden.