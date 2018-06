Hamburg (dpa) - Das letzte große Highlight des Boxjahres 2011 ist geplatzt. Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko kann seine drei Schwergewichts-WM-Titel nicht am kommenden Samstag in der Düsseldorfer Esprit-Arena gegen den Franzosen Jean-Marc Mormeck verteidigen.

Die Absage von Klitschkos 20. WM-Kampf erfolgt offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen, da sich der jüngere der beiden ukrainischen Boxweltmeister am Samstag einer Nierenoperation unterziehen musste. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Montagvormittag. Details sollten am Montag (13.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf mitgeteilt werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Absage berichtet.

Bei der Operation war dem 35 Jahre alten Wladimir Klitschko ein Nierenstein aus der Harnröhre entfernt worden. Zunächst hatte das Management des Ukrainers noch mitgeteilt, dass der Kampf dennoch stattfinden könnte. Am Sonntagabend klagte Klitschko aber erneut über Schmerzen, musste einen geplanten TV-Auftritt bei RTL kurzfristig absagen und wurde erneut ins Krankenhaus gebracht.

Für die freiwillige Titelverteidigung des IBF-, WBO-Weltmeisters und WBA-Superchampions gegen den vier Jahre älteren Herausforderer waren bereits über 30 000 Karten verkauft worden. Klitschko wollte sein WM-Jubiläum mit dem 50. K.o.-Sieg seiner seit 1996 dauernden Profikarriere krönen.