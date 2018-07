Singapur (dpa) - Die Ölpreise sind weiter gestiegen. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Streit um das Atomprogramm im Iran treibe den Ölpreis nach oben, sagten Händler. Am Wochenende meldete der Iran den Abschuss eines unbemannten Spionageflugzeugs der USA. Sollten die Spannungen in den Ölregionen am Persischen Golf nachlassen, dürften die Ölpreise aber wieder deutlich zurückfallen. Der Iran ist eines der wichtigsten Ölförderländer der Welt und steht im Verdacht, heimlich am Bau von Atomwaffen zu arbeiten.

