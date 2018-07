Berlin/Paris (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wollen heute ihre Positionen für eine Reform des Stabilitätspaktes abstimmen. Die Vorschläge sollen beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag beraten werden.

Die beiden größten Euro-Volkswirtschaften streben Änderungen der EU-Verträge und schärfere Haushaltsregeln an. Im Grundsatz sind sich Berlin und Paris einig, zuletzt gab es aber auch Differenzen:

VERTRAGSÄNDERUNGEN: Sarkozy und Merkel streben an, dass die Haushaltspläne der Euro-Staaten schärfer kontrolliert und Schuldensünder in der Euro-Zone bestraft werden müssen. Auch Sarkozy ist für «automatischere» und strengere Sanktionen. Dazu müssen die Europäischen Verträge insgesamt geändert werden. Zweitbeste Lösung ist nach Meinung Merkels ein neues Abkommen nur der 17 Euro-Länder.

DURCHGRIFFSRECHTE: Aus Sicht Merkels sollte die Autorität europäischer Institutionen wie der EU-Kommission und des Europäischen Gerichtshofs so gestärkt werden, dass glaubwürdige Durchgriffsrechte möglich werden. Sarkozy dagegen hatte vor «supranationalen» Kontrollen und Strukturen gewarnt. Deutschland kann sich eine Einschränkung der nationalstaatlichen Souveränität in der Euro-Zone vorstellen, Frankreich redet eher von «Konvergenz» - also einer Anpassung der Finanz- und Wirtschaftspolitik.

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK: Sarkozy betont zwar immer wieder die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB), und er akzeptiert auch die Position Deutschlands. In Frankreich aber wird zunehmend über eine erweiterte Rolle der EZB gesprochen. Das heißt etwa, dass die EZB in noch größerem Stil Staatsanleihen von Problemländern aufkauft. Das sehen Merkel und die Berliner Koalition zwar kritisch. Merkel hält sich aber mit öffentlicher Kritik zurück und will Entscheidungen der EZB nicht kommentieren - was letztlich auch eine Tolerierung vermehrter Anleihkäufe bedeuten würde. Das Streitthema Banklizenz für den Rettungsfonds EFSF greift Paris immer wieder auf. Der EFSF-Fonds könnte sich dann unbegrenzt Geld bei der EZB leihen.

GLÄUBIGERBETEILIGUNG: Die Beteiligung privater Geldgeber an der Entschuldung von Euro-Ländern im Rahmen des künftigen Rettungsfonds ESM bei eventuellen Staatspleiten ist wieder umstritten. Auch Frankreich dringt darauf, die auf Druck Deutschlands vereinbarten Umschuldungsklauseln (Collective Action Clauses/CACs) wieder zu kippen. Schließlich sind inzwischen zahlreiche Anleger verunsichert, was höhere Zinsen für Anleihen zur Folge hat. Der Vertrag für den ESM, der Mitte 2013 starten soll, ist noch nicht ausgehandelt.

EUROBONDS: Sarkozy befürwortet diese gemeinsamen Staatsanleihen aller Euroländer durchaus. Für Merkel sind solche Eurobonds - in der jetziges Phase jedenfalls - kein geeignetes Rettungsinstrument. Würden jedoch die EU-Verträge schnell verändert in Richtung einer gemeinsamen Fiskalpolitik, könnten Eurobonds und damit die gemeinschaftliche Haftung in Notfällen schneller kommen als gedacht.

EUROPÄISCHER WÄHRUNGSFONDS/ESM: Sarkozy spricht sich für einen Europäischen Währungsfonds unter Verantwortung der nationalen Regierungen aus, um die Euro-Zone zu schützen. Dazu könnte der ESM ausgebaut werden - mit einer Finanzierung wie beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Über die Verteilung des Geldes soll eine Wirtschaftsregierung aus nationalen Staatenlenkern mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. Berlin beharrt auf einstimmigen Beschlüssen über ESM-Nothilfen. Aus Sicht Frankreichs reicht die finanzielle Ausstattung des ESM nicht. Er soll bisher 500 Milliarden Euro an Notkredite vergeben können. Um das Volumen tatsächlich zu erreichen, soll er mit insgesamt 700 Milliarden Euro ausgestattet sein.