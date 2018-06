New York (dpa) - Die Vampire der «Twilight»-Serie haben die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts fest im Griff - und das zum dritten Mal in Folge. Die drei Hauptdarsteller des ersten Teils von «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht» ließen den «Muppets» mit ihrem neuen Film keine Chance. Martin Scorseses «Hugo Cabret» landete auf dem dritten Platz.

Der vierte und vorletzte Teil der Vampirfilme nach den Büchern von Stephenie Meyer spielte nach Angaben der «Los Angeles Times» vom Sonntag noch einmal 16,9 Millionen Dollar (12,7 Millionen Euro) ein. Die «Muppets» lagen mit ihren 11,2 Millionen Dollar wieder deutlich dahinter - sogar 62 Prozent hinter der Vorwoche. Vom 19. Januar an kämpfen die Kreationen von Jim Henson auch in deutschen Kinos dagegen, dass unter ihrem Theater nach Öl gebohrt wird. «Hugo Cabret», der erste 3D-Film von Scorsese, schaffte an seinem zweiten Wochenende den dritten Platz: Magere 7,6 Millionen Dollar.

