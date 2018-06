Berlin (dpa) - Rund 589 000 Kinobesucher haben sich zwischen Donnerstag und Sonntag in Deutschland den vorletzten Teil der «Twilight» Saga «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht, Teil 1» angeschaut. Damit behauptete die Vampir-Story auch in der zweiten Woche die Spitze der deutschen Kinocharts.

Insgesamt wurden dafür schon 2,3 Millionen Kinokarten verkauft, teilten die Marktforscher von Media Control am Montag mit. Als bester Neueinsteiger kam «In Time - Deine Zeit läuft ab» auf Rang zwei. 245 000 Fans wollten den Thriller mit Justin Timberlake sehen. Die singenden und tanzenden Pinguine von «Happy Feet 2» lockten 131 000 Zuschauer an - Platz drei. «Kein Sex ist auch keine Lösung» fanden 61 000 Kinobesucher, das bedeutet Platz fünf für die Komödie um den Werbefachmann und Frauenhelden Tom.

Gegen Vampire kommen auch in den USA Frösche und Schweine nicht an: Die Vampire der «Twilight»-Serie haben die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts das dritte Mal in Folge verteidigt. Die drei Hauptdarsteller des ersten Teils von «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht» ließen den «Muppets» mit ihrem neuen Film keine Chance.

Die Ergebnisse sind außerordentlich schlecht. Die US-Kinos machen zwar in den letzten sechs Wochen des Jahres ein Fünftel ihres Umsatzes. Das Wochenende nach Thanks Giving ist aber stets das mit dem schlechtesten Ergebnis. Entsprechend startete auch kein Studio einen neuen Film.

Die Vampire, es ist der vierte und vorletzte Teil der Filme nach den Büchern von Stephenie Meyer, spielten nach Angaben der «Los Angeles Times» vom Sonntag noch einmal 16,9 Millionen Dollar (12,7 Millionen Euro) ein. Das liegt weit unter dem Ergebnis der Vorwoche. Insgesamt hat der «Twilight»-Film mittlerweile fast eine viertel Milliarde Dollar eingespielt.

Die «Muppets» kamen auf 11,2 Millionen Dollar. «Hugo Cabret», der erste 3D-Film von Martin Scorsese, schaffte an seinem zweiten Wochenende den dritten Platz: Magere 7,6 Millionen Dollar für die Geschichte des Waisenjungen Hugo, der nach dem Tod seines Vaters dessen Arbeit fortsetzt und die Uhren in einem Pariser Bahnhof am Laufen hält.

Knapp dahinter liegt auf Platz vier mit 7,4 Millionen Dollar der Trickfilm «Arthur Weihnachtsmann». Die Produzenten des 100 Millionen Dollar teuren Films dürften damit kaum zufrieden sein. Das könnte auch für die Trickpinguine von «Happy Feet 2» gelten. An ihrem dritten Wochenende waren sie noch für 6 Millionen Dollar gut, Platz fünf statt drei in der Vorwoche.

«LA Times»-Bericht